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РИА Новости

"Тинькофф" представил голосового помощника "Олега"

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Tinkoff Bank
Логотип Tinkoff Bank
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип Tinkoff Bank. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Тинькофф" представил голосовой помощник "Олега", который будет помогать пользователям, сообщается в пресс-релизе банка.
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России. Его миссия - помогать пользователям в решении задач в экосистеме Тинькофф, делать их жизнь проще и быть другом, который всегда рядом. "Олег" будет "жить" в мобильном приложении Тинькофф", - говорится в сообщении. Отмечается, что голосовой помощник сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы.
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"Олег" - образ мужчины от 25 до 40 лет. Он вежливый, не любит панибратства, может выразить несогласие или неодобрение. "Олег" говорит голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского, озвучивавшего в российском прокате фильмы, сериалы и компьютерные игры.
Как отмечается в сообщении, в первой версии голосовой помощник сможет совершать денежные переводы на счета в "Тинькофф банке" и Сбербанке, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты в кино с кэшбэком 15%, искать скидки на товары и услуги. Кроме того, "Олег" сможет общаться на свободные темы, давать полезные советы из "Тинькофф Журнала", консультировать по банковским вопросам и акциям, а также совершать другие действия. В будущем с помощью "Олега" можно будет целиком управлять мобильным банком "Тинькофф".
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Для начала общения с помощником в мобильном приложении достаточно сказать: "Привет, Олег!" или "Слушай, Олег!", также найти "Олега" можно в разделе "Чат" или нажав на кнопку "Микрофон" рядом со строкой поиска на любом экране.
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки". "Тинькофф банк" — второй по объему портфеля игрок на российском рынке кредитных карт с долей рынка 12,4%. Чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам 2018 года выросла в 1,4 раза и составила 27,1 миллиарда рублей, совокупные активы увеличились в 1,4 раза и достигли 375,6 миллиарда рублей. Общий объем кредитного портфеля подскочил в 1,4 раза и составил 234,7 миллиарда рублей. Объем средств на счетах клиентов вырос на 56,9% и достиг 280,9 миллиарда рублей.
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