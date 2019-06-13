СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мужчиной родного сына, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Ранее мать мальчика Светлана Лыкова заявила РИА Новости, что 9 июня она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и, брызнув другу семьи, который пришел на помощь, перцовым баллончиком в лицо, забрал малыша и убежал. По словам женщины, ее бывший сожитель состоит в секте и ранее уже угрожал забрать ребенка.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). В совершении преступления подозревается биологический отец мальчика – Громов Максим Сергеевич, 1990 года рождения, житель города Челябинска", – говорится в сообщении.
Следственные органы обращаются с просьбой к жителям области, которые могут знать место нахождения мужчины и мальчика, сообщить информацию в следственный отдел или полицию.