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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Челябинске

Вчера, 10:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мужчиной родного сына, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Ранее мать мальчика Светлана Лыкова заявила РИА Новости, что 9 июня она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и, брызнув другу семьи, который пришел на помощь, перцовым баллончиком в лицо, забрал малыша и убежал. По словам женщины, ее бывший сожитель состоит в секте и ранее уже угрожал забрать ребенка.
Полиция
11 июня, 15:38
Мать похищенного в Челябинске ребенка заявила, что его отец состоит в секте
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). В совершении преступления подозревается биологический отец мальчика – Громов Максим Сергеевич, 1990 года рождения, житель города Челябинска", – говорится в сообщении.
Следственные органы обращаются с просьбой к жителям области, которые могут знать место нахождения мужчины и мальчика, сообщить информацию в следственный отдел или полицию.
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Следственный комитет РФЧелябинскЕкатеринбургПроисшествия
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