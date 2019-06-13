Ингредиенты для бутерброда с салом. Архивное фото

Ингредиенты для бутерброда с салом

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал за год на 17%, сообщил в четверг гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил 17%. Сало с чесноком — это самое популярное блюдо украинской кухни. Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 гривны (0,92 долларов по курсу нацбанка) до 28,5 гривны (1,07 долларов), или на 17%", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook

Он сообщил, что для приготовления пяти бутербродов нужно 200 граммов сала, 20 граммов чеснока, 200 граммов черного хлеба, соль и перец по вкусу.

По его информации, сало за год подорожало на 15%, чеснок – на 45%, черный хлеб – на 18%.