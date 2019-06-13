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РИА Новости

Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал за год на 17%

Вчера, 10:26
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© knlu.orgИнгредиенты для бутерброда с салом
Ингредиенты для бутерброда с салом
© knlu.org
Ингредиенты для бутерброда с салом. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал за год на 17%, сообщил в четверг гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил 17%. Сало с чесноком — это самое популярное блюдо украинской кухни. Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 гривны (0,92 долларов по курсу нацбанка) до 28,5 гривны (1,07 долларов), или на 17%", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
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Он сообщил, что для приготовления пяти бутербродов нужно 200 граммов сала, 20 граммов чеснока, 200 граммов черного хлеба, соль и перец по вкусу.
По его информации, сало за год подорожало на 15%, чеснок – на 45%, черный хлеб – на 18%.
Он также сообщил, что в Польше такой бутерброд обойдется дороже, чем украинцам. "Сало и чеснок в Польше можно купить дешевле чем на Украине, а ржаной хлеб - значительно дороже", - сообщил Дорошенко.
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