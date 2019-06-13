ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Экологи начали проверку разлива нефти в Мирнинском районе Якутии, местные власти объявили режим ЧС, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

В Мирнинском районе республики объявлен ЧС, в связи с разливом нефти из трубопровода АО "Иреляхское", которое находится в собственности ООО "Восточная Сибирь".

По информации экологов, нефтью залита площадь примерно в восьми километрах от города Мирный. Поверхностный осмотр не позволил найти течь, так как магистральный трубопровод находится под землей.

"Идёт административное расследование, отбираются пробы, рассчитывается объём пролитой нефти, по окончанию будет принято решение по привлечению виновного недропользователя к ответственности. Также будут приняты меры по ликвидации разлитой нефти и рекультивации земель за счёт виновного лица. Режим ЧС объявлен администрацией Мирнинского района", - рассказал министр.