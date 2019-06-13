Эксперт усомнился в эффективности полетов беспилотников MQ-9 из Польши

С самоубийственным удовольствием: Польша делает себя вероятным полем боя И авиабаза, и "Форт-Трамп", и склад для американской военной техники. Варшава, похоже, готова на все, лишь бы в очередной точке Польши развевался американский флаг. Наверное, так и выглядит отсутствие суверенитета.