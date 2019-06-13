Эксперт усомнился в эффективности полетов беспилотников MQ-9 из Польши

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Полеты разведывательных беспилотников MQ-9 с территории Польши вряд ли смогут качественно дополнить работу разведывательной авиации НАТО у западных границ России, их размещение в Польше будет, скорее, символическим жестом, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее стало известно о том, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
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"Эта эскадрилья будет не вновь создана в Польше, а перебазирована туда из Германии. С практической точки зрения это, скорее, символический жест, так как в окрестностях Калининградской области и нашей 12-мильной морской зоны регулярно совершает полеты разведывательная авиация США и НАТО", - сказал Мураховский.
По его словам, разведку у границ России периодически проводят стратегические беспилотники Global Hawk, взлетающие с авиабазы в Сицилии, разведывательные самолеты RC-135 и машины базовой патрульной авиации Orion.
Мураховский напомнил, что MQ-9 относятся к оперативно-тактическому классу и смогут при наиболее успешном сценарии лишь приблизиться к границам Калининградской области.
31 марта, 10:00С самоубийственным удовольствием: Польша делает себя вероятным полем боя И авиабаза, и "Форт-Трамп", и склад для американской военной техники. Варшава, похоже, готова на все, лишь бы в очередной точке Польши развевался американский флаг. Наверное, так и выглядит отсутствие суверенитета.