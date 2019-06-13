Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение. Об этом пишет The Mirror.
По словам женщины, она забила тревогу, когда заметила на запястье ребенка необычную красную линию, появившуюся после того, как мальчик поранился во время школьной экскурсии.
Радди поспешила обратиться к медикам, которые диагностировали у ее сына сепсис (заражение крови) — серьезное инфекционное заболевание.
По информации издания, ежегодно в Англии оно уносит жизни примерно 15 тысяч человек.
Врачи своевременно оказали мальчику помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
"На самом деле поначалу я не была шокирована, ведь не думала, что это настолько серьезно. Мои друзья посоветовали мне поделиться историей с другими. Это пример того, как социальные сети могут служить во благо", — рассказала мать ребенка.
Интернет-пользователи поблагодарили женщину за полезную публикацию.