На Украину с начала года не пустили более 22 тысяч иностранцев

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили на территорию страны с начала 2019 года более 22 тысяч иностранцев, в том числе почти 3,4 тысячи граждан России, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - цитирует сообщение погранслужба агентство УНН.
Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще более 14 тысяч иностранцам, в том числе почти 5,7 тысячи россиянам.
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.