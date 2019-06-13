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РИА Новости

На Украину с начала года не пустили более 22 тысяч иностранцев

Вчера, 10:18
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкДорожный знак, обозначающий территорию Украины, у международного пункта пропуска
Дорожный знак, обозначающий территорию Украины, у международного пункта пропуска
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Дорожный знак, обозначающий территорию Украины, у международного пункта пропуска. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили на территорию страны с начала 2019 года более 22 тысяч иностранцев, в том числе почти 3,4 тысячи граждан России, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - цитирует сообщение погранслужба агентство УНН.
Сотрудник пограничной службы Украины
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Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще более 14 тысяч иностранцам, в том числе почти 5,7 тысячи россиянам.
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.
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