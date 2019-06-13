На Украину с начала года не пустили более 22 тысяч иностранцев

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили на территорию страны с начала 2019 года более 22 тысяч иностранцев, в том числе почти 3,4 тысячи граждан России, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - цитирует сообщение погранслужба агентство УНН

Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще более 14 тысяч иностранцам, в том числе почти 5,7 тысячи россиянам.