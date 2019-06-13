Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T10:12Z
https://ria.ru/20190613/1555523972.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Аргентина предложила России кооперацию по исследованию глубокого космоса

Вчера, 10:12
515
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Аргентина предлагает РФ кооперацию по исследованию глубокого космоса, сообщил в интервью РИА Новости ответственный менеджер по кооперации с Россией Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины (CONAE) Станислав Макарчук.
"Еще одна тема, которая могла бы представлять интерес для России, это кооперация по исследованию глубокого космоса через установку специальных станций (антенн)", - сказал он.
В Аргентине размещены две такие станции - одна Европейского космического агентства в Маларгуэ для поддержки миссий, совершаемых по всей солнечной системе, а вторая оказывает поддержку программе Китая по исследованию Луны.
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
5 июня, 07:29
Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы
"Благодаря этой второй станции, расположенной в провинции Неукен, Китай смог достичь темной стороны Луны. Мы сейчас работаем над тем, чтобы Китай смог осуществить следующую миссию "Чанг Э-5", которая заключается в полете на Луну, заборе образцов и возвращении на Землю", - сообщил Макарчук.
"Тема станций для дальнего космоса – это возможная сфера кооперации с Россией. Мы уже проводили консультации с экспертами. Со стороны России у нас хорошие контакты с Институтом космических исследований, который участвует с Европейским космическим агентством в проекте ExoMars, и мы обсуждали возможный интерес России к антенне для глубокого космоса, вплоть до посещения российскими экспертами европейской станции, которая оказывает поддержку проекту ExoMars", - добавил он.
611011
Обсудить 0
АргентинаРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Аргентина интересуется поставками из РФ компонентов для ракеты "Тронадор"
РИА
Новости
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram
Беспилотник Национальной гвардии США
Эксперт усомнился в эффективности полетов беспилотников MQ-9 из Польши
Так художник представил себе астероидную миссию Psyche
В НАСА начали сборку зонда для изучения взорвавшегося зародыша планеты
Лента
новостей
Дорожный знак, обозначающий территорию Украины, у международного пункта пропуска
На Украину с начала года не пустили более 22 тысяч иностранцев
Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" рассматривает идею о выделении средств для полета на Венеру
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций
Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса, заявил Медведев
Лазер Z Machine, позволивший ученым воссоздать условия формирования Земли и Луны
Российские физики выяснили, как создать мощнейшие рентгеновские лазеры
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
Япония запустит с борта МКС четыре малых спутника
Структура Земли
Загадка земного ядра: откуда у нашей планеты магнитное поле
Наша галактика оказалась похожа по своей форме не на плоский блин, а на гармошку
Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в "гармошку"
Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
Медведев призвал учитывать ограничения в работе по освоению космоса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния