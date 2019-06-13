Аргентина предложила России кооперацию по исследованию глубокого космоса

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Аргентина предлагает РФ кооперацию по исследованию глубокого космоса, сообщил в интервью РИА Новости ответственный менеджер по кооперации с Россией Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины (CONAE) Станислав Макарчук.

"Еще одна тема, которая могла бы представлять интерес для России, это кооперация по исследованию глубокого космоса через установку специальных станций (антенн)", - сказал он.

В Аргентине размещены две такие станции - одна Европейского космического агентства в Маларгуэ для поддержки миссий, совершаемых по всей солнечной системе, а вторая оказывает поддержку программе Китая по исследованию Луны.

"Благодаря этой второй станции, расположенной в провинции Неукен, Китай смог достичь темной стороны Луны. Мы сейчас работаем над тем, чтобы Китай смог осуществить следующую миссию "Чанг Э-5", которая заключается в полете на Луну, заборе образцов и возвращении на Землю", - сообщил Макарчук.