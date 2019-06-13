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РИА Новости

Вопрос платы за выбросы можно решить без углеродного налога, заявил Шохин

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РСПП Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введение отдельного углеродного налога увеличит фискальную нагрузку, вопрос выплат за выбросы можно решить в рамках действующих платежей, и бюро Российского союза промышленников и предпринимателей 19 июня будет обсуждать эту тему на своем заседании, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
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"Дополнительно к существующим налоговым сборам вводить было бы неправильно, это противоречит позиции президента РФ о моратории на увеличение фискальной нагрузки. Мы будем через неделю этот вопрос еще раз обсуждать в контексте законопроекта о квотировании выбросов в атмосферный воздух, который ко второму чтению готовится. И вот там, я думаю, еще раз обсудим эту тему. 19 июня на бюро РСПП", - сказал он.
По словам Шохина, бюро РСПП уже обсуждало этот вопрос. "Анатолий Борисович Чубайс оказался единственным, кто выступал за введение налога, остальные участники заседания выступили против введения сбора или налога, считая, что это возможно сделать в рамках действующих платежей - в частности, экологического сбора, выделив в нем углеродную компоненту, перераспределив соответствующим образом нагрузку", - пояснил он.
"То есть с выбросами CO2 бороться надо, поскольку мы подписали Парижское соглашение и собираемся его ратифицировать, но все это можно сделать, как считает большинство членов нашей организации, не увеличивая общую нагрузку фискальную на бизнес, а перераспределив, скажем так, существующие платежи. Кроме экологического сбора есть еще платеж за негативное воздействие на окружающую среду, вот в них инкорпорировать углеродную компоненту", - добавил он.
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Обсудить 15
Российский союз промышленников и предпринимателейРоснаноАлександр ШохинАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Почему Чубайс говорит обо всем на свете кроме того, чем он должен заниматься непосредственно? Не соображаю в своем, то говорю о чем угодно. сколько еще терпеть таких в нашем государстве? Люди давайте налаживать нашу жизнь и экономику без таких палок в колесах!!!
13 июня, 10:29
barabashkg
3500000
Назовите лучше хоть одно полезное для России и россиян, "дело" от Чубайс!?)),,, кроме ваучеров конечно и пусть народ оценит,,, его "значимость" для страны!))..
13 июня, 10:41
Александр Гриненко
3110000
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