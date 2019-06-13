Вопрос платы за выбросы можно решить без углеродного налога, заявил Шохин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введение отдельного углеродного налога увеличит фискальную нагрузку, вопрос выплат за выбросы можно решить в рамках действующих платежей, и бюро Российского союза промышленников и предпринимателей 19 июня будет обсуждать эту тему на своем заседании, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

"Дополнительно к существующим налоговым сборам вводить было бы неправильно, это противоречит позиции президента РФ о моратории на увеличение фискальной нагрузки. Мы будем через неделю этот вопрос еще раз обсуждать в контексте законопроекта о квотировании выбросов в атмосферный воздух, который ко второму чтению готовится. И вот там, я думаю, еще раз обсудим эту тему. 19 июня на бюро РСПП", - сказал он.

По словам Шохина, бюро РСПП уже обсуждало этот вопрос. "Анатолий Борисович Чубайс оказался единственным, кто выступал за введение налога, остальные участники заседания выступили против введения сбора или налога, считая, что это возможно сделать в рамках действующих платежей - в частности, экологического сбора, выделив в нем углеродную компоненту, перераспределив соответствующим образом нагрузку", - пояснил он.