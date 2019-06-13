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РИА Новости

В Уганде второй человек умер от Эболы, пишут СМИ

Вчера, 09:58
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Второй человек, заразившейся вирусом геморрагической лихорадки Эбола, скончался в Уганде, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло десяти, сообщает местная газета Daily Monitor со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.
Всего в Уганде зафиксировано три случая болезни, вызываемой вирусом Эбола. Среди них - ребенок "с историей поездки в Демократическую Республику Конго (ДРК)", где наблюдается вспышка заболевания. Впоследствии он скончался.
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Как отмечает издание, вечером того же дня скончалась бабушка ребенка, у которой ранее также обнаружили опасный вирус. "Она будет похоронена завтра после того, как будет определено место", - заявил собеседник издания.
Как сообщила министр здравоохранения страны Джейн Рут Асенг (Jane Ruth Aceng), еще у семи человек в стране выявлены подозрения на Эболу, все они изолированы. Таким образом, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло десяти.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным минздрава страны, число погибших достигло 1,39 тысячи человек.
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