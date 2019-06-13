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РИА Новости

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

Вчера, 09:51
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© Фото : Barry Fitzgerald, USDAЛичи
Личи
© Фото : Barry Fitzgerald, USDA
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
По словам врачей, все дети перед смертью ели плоды личи, в которых могли содержаться токсины.
Сейчас в реанимации со схожими симптомами находятся еще 40 несовершеннолетних.
СМИ отмечают, что вспышки заболеваний, связанных с личи, фиксируются у детей в Бихаре каждое лето с 1995 года.
В 2014-м болезнь, получившая среди местного населения название "Чамки Бухар" (хинд. "Ложная лихорадка". — Прим. ред.), унесла рекордные 150 жизней.
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