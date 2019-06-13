Аргентина интересуется поставками из РФ компонентов для ракеты "Тронадор"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Аргентина заинтересована в поставках из России материалов, компонентов и услуг для своей ракеты-носителя "Тронадор" (Tronador), сообщил в интервью РИА Новости ответственный менеджер по кооперации с Россией Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины (CONAE) Станислав Макарчук.
"Интересная тема - это проект Тронадор, это проект аргентинской ракеты-носителя для запуска на орбиту небольших спутников весом до 750 килограммов. Мы заинтересованы в получении предложений от России для их технического анализа. Речь идёт о российских материалах, компонентах и услугах", - сказал он.
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Макарчук добавил, что под услугами подразумеваются различные консультации. "Россия имеет хороший опыт в части развития ракет-носителей и запусков, и эта тема представляет для нас большой интерес", - отметил он.
Данная тема, в частности, обсуждалась во время прошедшей в конце мая межправкомиссии России и Аргентины по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По словам Макарчука, компания Veng, где CONAE принадлежит контрольный пакет, работает с Росатомом в части поставок углеволокна. Стороны готовы подписать меморандум о взаимопонимании для кооперации в сфере исследования материалов для космической сферы и батарей для спутников.