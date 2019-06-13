Додон попросил госслужащих и силовиков поддержать законное правительство

КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к государственным служащим и представителям силовых ведомств с просьбой поддержать процесс мирной передачи власти.

"Обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом", - заявил Додон, заверив, что чиновникам за это не грозит никакое наказание.

По его словам, население страны больше не позволит Демпартии управлять Молдавией. Он отметил, что новую власть поддерживают ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие.

"Обращаюсь к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд: я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов", - подчеркнул президент.