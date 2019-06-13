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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон попросил госслужащих и силовиков поддержать законное правительство

Вчера, 09:49
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к государственным служащим и представителям силовых ведомств с просьбой поддержать процесс мирной передачи власти.
"Обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом", - заявил Додон, заверив, что чиновникам за это не грозит никакое наказание.
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По его словам, население страны больше не позволит Демпартии управлять Молдавией. Он отметил, что новую власть поддерживают ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие.
"Обращаюсь к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд: я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов", - подчеркнул президент.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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