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РИА Новости

Титов просит изменить меру пресечения топ-менеджеру Baring Vostok Дельпалю

Вчера, 09:39
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль на заседании Басманного суда города Москвы
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль на заседании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил изменить меру пресечения члену совета директоров банка "Восточный" и топ-менеджеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.
Соответствующее обращение направлено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, пояснил он РИА Новости.
Также Титов призвал "изучить вопрос об обоснованности на данной стадии избрания Филиппу Дельпалю содержания под стражей в качестве меры пресечения".
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Дело Baring Vostok

В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви перевели под домашний арест, Дельпаль остался в изоляторе.
"<...> Аргументация следствия и суда о намерении Филиппа Дельпаля скрыться от следствия или противодействовать ему носит формальный характер, конкретные данные, подтверждающие утверждение следствия о таких намерениях, отсутствуют", — говорится в письме Титова Бастрыкину.
В апреле срок содержания Дельпаля под стражей продлили до 14 июля. В ходатайстве следователь указывает на наличие веских оснований полагать, что, находясь на свободе, Дельпаль продолжит принимать меры к сокрытию документов, еще не изъятых следствием, а также может уничтожить вещественные доказательства.
"Однако указанные основания не приведены. Следствием не представлено конкретных данных о том, что Филипп Дельпаль пытался скрыться, уничтожить документы или оказать давление на свидетелей (что послужило основанием для избрания меры пресечения)", — подчеркивает Титов.
Кроме того, он отметил, что сейчас с Дельпалем не ведутся активные процессуальные действия.
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63122760
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Дело Bаring VostokБорис ТитовСледственный комитет РФОбщество
Популярные комментарии
Титова вместе с его лавкой, сократить. Хватит тратить государственные деньги на не понятных людей и организации.
13 июня, 09:55
Арсений Понфиленко
900001
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