В центре "Фобос" опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в ночь с 13 на 14 июня столбики термометров в столице опустятся до плюс одного градуса.

"Я не знаю, кто эту дезинформацию пустил, но это ерунда полная. В ночь ожидается плюс восемь-десять. Это, конечно, низкие для июня температуры, но об одном градусе никакой речи быть не может", — сказал Тишковец РИА Новости.