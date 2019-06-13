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РИА Новости

В центре "Фобос" опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

Вчера, 09:31
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию о похолодании до плюс одного градуса в Москве.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в ночь с 13 на 14 июня столбики термометров в столице опустятся до плюс одного градуса.
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"Я не знаю, кто эту дезинформацию пустил, но это ерунда полная. В ночь ожидается плюс восемь-десять. Это, конечно, низкие для июня температуры, но об одном градусе никакой речи быть не может", — сказал Тишковец РИА Новости.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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