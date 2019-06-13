Микелла Абрамова опубликовала фото со съемок клипа с Ержаном Максимом

Микелла Абрамова и Ержан Максим во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова опубликовала в Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети" Микелла Абрамова опубликовала в инстаграме фотографии со съемок своего первого клипа.

"На днях состоялись съемки клипа на песню "ЭтаЛюбовь" с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего. Подъем в четыре утра, в кадре уже в 06:00! Закончили в 01:30 ночи! Теперь ждем монтаж этой красоты!" — написала артистка.

Между тем мнения комментаторов под постом разделились. Часть пользователей пожелала удачи обоим участникам проекта, другие же заявили, что "мошенникам на сцене" делать нечего, напоминая о скандале с накруткой голосов.

Скандал на шоу "Голос.Дети"

Музыкальный конкурс "Голос.Дети" оказался в центре скандала сразу по завершении шестого сезона, в финале которого победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. После оглашения результатов в соцсетях начала распространяться информация о фальсификациях.

Первый канал решил организовать проверку и обратился за помощью к международной компании Group-IB. После объявления предварительных результатов расследования вещатель аннулировал итоги финала и сообщил, что проведет спецвыпуск 24 мая. Абрамова отказалась в нем участвовать.

В эфире спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что победителями конкурса стали все финалисты, включая дочь Алсу.