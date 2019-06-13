Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия

ИСЛАМАБАД, 13 июн - РИА Новости. Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими военными", - заявил пакистанский премьер.

При этом, говоря о связях Пакистана с США в сфере военно-технического сотрудничества, он отметил, что "холодная война закончилась" и если до этого Пакистан имел тесные связи с США, а Индия СССР, то "сейчас нет такой ситуации". Хан в то же время подчеркнул, что в Пакистане предпочли бы военным тратам большие расходы на экономическое развитие.

"Мы надеемся, что наше напряжение с Индией уменьшится и нам не придется закупать оружие потому, что мы хотим тратить деньги на человеческое развитие", - пояснил премьер-министр.