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РИА Новости

Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия

Вчера, 09:25
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ИСЛАМАБАД, 13 июн - РИА Новости. Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Пакистана Имран Хан.
"Да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими военными", - заявил пакистанский премьер.
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При этом, говоря о связях Пакистана с США в сфере военно-технического сотрудничества, он отметил, что "холодная война закончилась" и если до этого Пакистан имел тесные связи с США, а Индия СССР, то "сейчас нет такой ситуации". Хан в то же время подчеркнул, что в Пакистане предпочли бы военным тратам большие расходы на экономическое развитие.
"Мы надеемся, что наше напряжение с Индией уменьшится и нам не придется закупать оружие потому, что мы хотим тратить деньги на человеческое развитие", - пояснил премьер-министр.
Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
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