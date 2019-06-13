Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в справочной службе больницы.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.