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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Вчера, 09:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали РИА Новости в справочной службе больницы.
"В реанимации, состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром - 36,8", - рассказал сотрудник больницы.
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Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
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