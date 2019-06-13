В Японии машина протаранила группу детей, сообщили СМИ

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в городе Нисиномия префектуры Хёго. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала.