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РИА Новости

В Японии машина протаранила группу детей, сообщили СМИ

Вчера, 08:20
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей в Японии, госпитализированы как минимум двое, передает телеканал NHK.
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в городе Нисиномия префектуры Хёго. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала.
Полиция задержала водителя автомобиля - 69-летнюю женщину. Ведется расследование обстоятельств ДТП.
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