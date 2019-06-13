Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T08:01Z
https://ria.ru/20190613/1555521551.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/16553/08/165530829_0:137:3000:1825_1036x0_80_0_0_b9c4d14135d5a4291fbfbaa629e1754c.jpg
РИА Новости

Жителям Колымы разрешили бесплатно ловить по две горбуши в день

Вчера, 08:01
104
© РИА Новости / Сергей Кривошеев / Перейти в фотобанкЛов рыбы на Дальнем Востоке. Архивное фото
Лов рыбы на Дальнем Востоке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
Перейти в фотобанк
Лов рыбы на Дальнем Востоке. Архивное фото
МАГАДАН, 13 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магаданской области теперь смогут бесплатно вылавливать по две горбуши ежедневно, тогда как раньше на вылов даже одной рыбы нужна была лицензия, сообщает в четверг правительство региона.
Ранее тихоокеанских лососей, в том числе и горбушу, в режиме любительской рыбалки можно было ловить только на специально предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках по "путевкам", каждая из которых стоила несколько сот рублей. В случае если рыбак не поймал ни одной рыбы за день, деньги не возвращались.
Омуль
29 марта, 08:24
В Бурятии коренным народам выплатят компенсацию при запрете вылова омуля
"В соответствии с изменениями, внесенными в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, на определенных акваториях Магаданской области, вне границ рыболовных участков, с использованием удебных орудий лова, ежедневно можно вылавливать два экземпляра горбуши свободно и бесплатно. Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, расположенных на побережье Охотского моря", - говорится в сообщении. Дополняется, что включить горбушу в перечень видов, которые подлежат свободному вылову, в ходе подготовки новой редакции правил предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Ранее данные нормы касались только жителей Сахалина.
"В соответствии с Правилами рыболовства сроки вылова горбуши с использованием удебных орудий добычи в определенных местах вылова установлены с 25 июня по 5 августа. Решением Комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Магаданской области любительская рыбалка на специализированных участках стартует 29 июня. По предварительным данным, свою работу начнут 17 "лицензионных участков", - говорится в сообщении.
020010
Обсудить 0
Магаданская областьОбщество
Рекомендуем
Люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
РИА
Новости
Залив Петра Великого. Архивное фото
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
Информационное пространство СНГ должно быть открытым, заявил Путин
Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера
Лента
новостей
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Вывеска банка Восточный. Архивное фото
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров "Восточного"
Арслан Батаджиев
Последняя рыбалка: кто ответит за резонансное убийство егеря под Астраханью
Пакистан надеется улучшить отношения с Индией во время нового срока Моди
В Ростовской области отремонтируют 70 объектов культурного наследия
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперт объяснил, как иски WhatsApp к пользователям повлияют на россиян
В Японии машина протаранила группу детей, сообщили СМИ
Премьер Пакистана отметил усилия России по урегулированию в Афганистане
Кубанская клубника. Архивное фото
Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Лента новостейМолния