Жителям Колымы разрешили бесплатно ловить по две горбуши в день

МАГАДАН, 13 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магаданской области теперь смогут бесплатно вылавливать по две горбуши ежедневно, тогда как раньше на вылов даже одной рыбы нужна была лицензия, сообщает в четверг правительство региона.

Ранее тихоокеанских лососей, в том числе и горбушу, в режиме любительской рыбалки можно было ловить только на специально предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках по "путевкам", каждая из которых стоила несколько сот рублей. В случае если рыбак не поймал ни одной рыбы за день, деньги не возвращались.

"В соответствии с изменениями, внесенными в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, на определенных акваториях Магаданской области, вне границ рыболовных участков, с использованием удебных орудий лова, ежедневно можно вылавливать два экземпляра горбуши свободно и бесплатно. Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, расположенных на побережье Охотского моря", - говорится в сообщении. Дополняется, что включить горбушу в перечень видов, которые подлежат свободному вылову, в ходе подготовки новой редакции правил предложил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Ранее данные нормы касались только жителей Сахалина.