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РИА Новости

Информационное пространство СНГ должно быть открытым, заявил Путин

Вчера, 07:58
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
Владимир Путин во время интервью Межгосударственной телерадиокомпании Мир в преддверии визитов в Киргизию. 13 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Информационное пространство СНГ должно быть открытым, с минимальным количеством ограничений в целях безопасности, и чем меньше будут политизированы источники информации, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин.
"Во-первых, оно должно быть открытым, это пространство. Здесь должно быть минимальное количество ограничений. А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее", - сказал Путин.
По его словам, открытость нужна для того, чтобы источники информации были защищены и могли эффективно работать. "При этом, чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией", - сказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".
"Я очень рассчитываю, что подача материала будет интересной, талантливой, содержательной, и все граждане наших стран смогут этим пользоваться для того, чтобы лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей и использовать самые лучшие практики, которые применяются в наших государствах для того, чтобы внедрять их у себя", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае. 5 июня 2019
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