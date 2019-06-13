В Приамурье локализовали лесной пожар с помощью взрывов

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Лесной пожар, полыхавший в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан в Тындинском районе Амурской области, локализовали с помощью взрывов, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Ранее Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что пожар был зафиксирован в результате авиапатрулирования, по данным мониторинга, к вечеру 7 июня огонь прошел 40 гектаров лесной зоны. Сообщалось также, что пожар будут ликвидировать при помощи взрывов. Такой метод в Приамурье не применяли с 1980-х годов.

"ФБУ "Авиалесоохрана" приступило к взрывным работам в Тындинском районе… Было принято решение применить взрывной метод создания минерализованных полос. Взрывчатые вещества были вручную заложены по кромке природного пожара. Сначала проложили минполосу у подножья сопки, затем "протянули" ее до вершины, в дальнейшем она прошла по хребту и спустилась к подножью. Всего было пройдено взрывами 20 километров", - говорится в сообщении.

Пожар локализован. Огнем пройдено свыше 1,5 тысячи гектаров.