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РИА Новости

В Приамурье локализовали лесной пожар с помощью взрывов

Вчера, 07:45
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Лесной пожар, полыхавший в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан в Тындинском районе Амурской области, локализовали с помощью взрывов, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.
Ранее Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщал, что пожар был зафиксирован в результате авиапатрулирования, по данным мониторинга, к вечеру 7 июня огонь прошел 40 гектаров лесной зоны. Сообщалось также, что пожар будут ликвидировать при помощи взрывов. Такой метод в Приамурье не применяли с 1980-х годов.
"ФБУ "Авиалесоохрана" приступило к взрывным работам в Тындинском районе… Было принято решение применить взрывной метод создания минерализованных полос. Взрывчатые вещества были вручную заложены по кромке природного пожара. Сначала проложили минполосу у подножья сопки, затем "протянули" ее до вершины, в дальнейшем она прошла по хребту и спустилась к подножью. Всего было пройдено взрывами 20 километров", - говорится в сообщении.
Пожар локализован. Огнем пройдено свыше 1,5 тысячи гектаров.
Сейчас в Приамурье полыхают 47 пожаров на площади 37,2 тысячи гектаров.
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