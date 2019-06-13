В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине

Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

По его словам, надо создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме.

"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.