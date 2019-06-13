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РИА Новости

В Крыму назвали провокацию в Керченском проливе поводом для иска к Украине

Вчера, 07:16
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.
По его словам, надо создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме.
"Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе", — сказал Молохов.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
24 мая, 15:36
Новый глава Генштаба ВСУ: посылать моряков в Керченский пролив было нельзя
382955323
Обсудить 18
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За чем же дело стало пусть отвечаю по полной программе...
13 июня, 07:36
сергей гриньков
2311002
Ага непризнанный Крым создаст общественный трибунал и кто его признает и послушает , дело с нарушителями государственной границы России нужно закрывать а нарушителям вынести приговор наконец и закрыть этот вопрос , сколько можно резину тянуть.
13 июня, 08:05
Юрий Иванов
7000014
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