Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов россияне прежде всего вложили бы эти деньги в обучение, потратили бы их на медицинские расходы, на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос "Ромира" проводился в мае среди полутора тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в городах и сельской местности во всех федеральных округах. Россиян спрашивали, как бы они распорядились миллионом долларов, если бы выиграли его в лотерею.
Согласно результатам исследования, четверть респондентов (25 процентов) вложили бы деньги в себя и своих близких: в оплату обучения или медицинских услуг. В 2006 году такой ответ дали столько же опрошенных, а вот в 2012-м их было немного меньшее — 21 процент.
Кроме того, почти столько же россиян (24 процента) потратили бы деньги на покупку машины, недвижимости или предметов роскоши. Впрочем, указывает холдинг, эта доля снизилась: в 2006 и 2012 годах этот вариант выбирали по 33 процента опрошенных. Еще 18 процентов положили бы миллион в банк, чтобы жить на проценты (в 2012 году доля выбравших этот вариант составляла 13 процентов, а в 2006 году — 12).
"Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15 процентов россиян. В предыдущих опросах только по девять процентов были готовы потратить выигрыш на создание своего дела", — отмечает "Ромир".
Потратили бы выигрыш на путешествие пять процентов опрошенных (в 2012 году — восемь, в 2006-м — шесть). Еще четыре процента заявили, что отдали бы деньги на благотворительность (это немногим больше, чем в прошлые годы, — по три процента). По одному проценту респондентов сразу прокутили бы все деньги либо вложили бы их в развитие науки и техники.
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