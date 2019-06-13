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РИА Новости

ВВС Израиля нанесли удары по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа

Вчера, 06:04
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© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкСамолет ВВС Израиля. Архивное фото
Самолет ВВС Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильская авиация атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало.
"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа", - сказано в релизе.
На правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за любые агрессивные действия из сектора Газа и требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.
Военные говорят, что минувшей ночью они перехватили ракету, задействовав систему ПРО "Железный купол". Обмену ударами предшествовало решение израильтян запретить палестинцам выходить в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами.
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ВВС ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
Популярные комментарии
Израиль, государство, находящееся на передовой по борьбе с террором. Только передовые технологии, высоко развитая экономика и стойкость народа помогает ему побеждать в этой нелегкой борьбе и защищать весь мир от распространения террора.
13 июня, 09:22
MRMartin Rostovskiy
3410012
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