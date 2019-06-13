ВВС Израиля нанесли удары по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильская авиация атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало.

"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа", - сказано в релизе.

На правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за любые агрессивные действия из сектора Газа и требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.