Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".

Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.