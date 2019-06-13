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РИА Новости

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Вчера, 05:39
274311
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".
Изменения в базу внесут с 17 июня.
Английский язык до Киева не доведет
Вчера, 16:20
Английский язык до Киева не доведет
Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
В конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания, согласно которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме этот шаг назвали продолжением антироссийской кампании.
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
31 мая, 20:12
На Украине сменили правила написания русских фамилий
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КиевСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Kyeva столица
13 июня, 06:11
Даниил Ш
5592114119
Понятно то, что американцы не разбираются в нашем лексиконе, НО... о чем только думают сами украинцы? Ведь теперь их столица Киев, в новом написании, будет походить на наше матерное слово ...уев. Да, крепчает идиотизм на планете. ))))))))))
13 июня, 06:04
YYasnov_1949
5621663108
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