Совет США по географическим названиям переименовал Киев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv".
Изменения в базу внесут с 17 июня.
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Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
В конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания, согласно которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме этот шаг назвали продолжением антироссийской кампании.
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