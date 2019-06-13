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РИА Новости

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

Вчера, 05:09
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Нугрохо сообщил, что в результате проливных дождей реки Лалинду, Валасола и Ландаве вышли из берегов и привели к затоплению поселений, что вынудило местных жителей оставить свои дома и укрыться на возвышенностях.
Он добавил, что в результате наводнения 202 дома были смыты, четыре моста были уничтожены, почти тысяча гектаров рисовых полей и 420 гектаров рыбных прудов были затоплены.
По словам Нугрохо, в настоящее время предпринимаются усилия по оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим.
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26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
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