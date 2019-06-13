Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба

ДАМАСК, 13 июн - РИА Новости. Лагерь Харджилла в провинции Риф-Дамаск принял беженцев из Идлибской зоны деэскалации, люди получили бесплатное питание и медицинскую помощь, сообщил журналистам глава управы района Хержали Абдурахман Хазиб.

"Лагерь полностью обеспечивается сирийским правительством. Для беженцев здесь все бесплатно - медицинское обслуживание, еда, учеба детей. Поликлиника и школа находятся прямо на территории лагеря, и есть даже большая общая столовая", - сказал он.

В лагере временно разместились почти 1,5 тысячи человек. По словам беженцев, в оккупированном боевиками Идлибе они были ограничены в продуктах и лекарствах.

"Мы подняли сирийский флаг и объявили во всеуслышание, что мы поддерживаем президента - это было в 2015 году. Боевики взяли наш поселок в плотное кольцо, и три года мы были в блокаде. За то, что мы были на стороне государства, нам не разрешали выезжать за пределы поселка, не хватало продуктов и лекарств - меньше года назад мы смогли чудом вырваться из окружения", - рассказывает один из беженцев Саид Суфан.

Беженцы мечтают вернуться в свои дома. Почти все они покидали Идлиб, забирая с собой только самое необходимое, думая, что вскоре вернутся.

"Я всю жизнь была домохозяйкой, а теперь понимаю, что нужна работа - нас здесь обеспечивают всем необходимым, но нужно и самой что-то делать. Администрация нашего лагеря сейчас занимается вопросом нашего трудоустройства. Надеюсь, что скоро работа появится, и я не буду сидеть, сложа руки, ожидая возвращения домой", - отметила беженка Хата Зеятдин.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется правительством республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Как сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернут пункт пропуска "Суран", который с 27 мая 2019 года работает в штатном режиме. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.