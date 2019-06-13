Международный конкурс имени Стенина объявит шорт-лист лауреатов 2019 года

В 2019 году конкурс поставил новый рекорд и расширил свою географию – было подано около 6 тысяч работ из 80 стран мира. Работы на конкурс принимались в пяти номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вдохновение" (одиночные фотографии). В конце июня на сайте конкурса начнется этап онлайн-голосования за лучшую работу, а в сентябре состоится объявление победителей и призеров и их церемония награждения.