В центре Гонконга до конца недели закроют правительственные здания

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Правительственные здания, расположенные в центре Гонконга, возле которых в среду прошли массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции, из соображений безопасности будут оставаться закрытыми в четверг и пятницу, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.
"Из соображений безопасности здания центрального правительства будут временно закрыты сегодня и завтра (13 и 14 июня)", - сообщается в заявлении.
В распоряжении отмечается, что работающие в правительственных учреждениях в центре города госслужащие не должны приезжать на работу, все посещения правительственного комплекса отложены или отменены.
Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции началась в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.
11 июня, 08:00Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
Глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. По последним данным, в результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, двое находятся в тяжелом состоянии.
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
11 июня, 14:59Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?