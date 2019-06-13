В центре Гонконга до конца недели закроют правительственные здания

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Правительственные здания, расположенные в центре Гонконга, возле которых в среду прошли массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции, из соображений безопасности будут оставаться закрытыми в четверг и пятницу, говорится в заявлении на Правительственные здания, расположенные в центре Гонконга, возле которых в среду прошли массовые протесты против поправок к закону об экстрадиции, из соображений безопасности будут оставаться закрытыми в четверг и пятницу, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.

"Из соображений безопасности здания центрального правительства будут временно закрыты сегодня и завтра (13 и 14 июня)", - сообщается в заявлении.

В распоряжении отмечается, что работающие в правительственных учреждениях в центре города госслужащие не должны приезжать на работу, все посещения правительственного комплекса отложены или отменены.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции началась в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.

Глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. По последним данным, в результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, двое находятся в тяжелом состоянии.

Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.