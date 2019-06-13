В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).

Мактра – двустворчатый моллюск, представитель семейства мактридов. В Приморье обитают два вида этих моллюсков: китайская и субтропическая венереформис, наиболее крупные особи достигают восьми сантиметров в длину. Большую часть времени эти моллюски проводят, закопавшись в поверхность грунта. Мактра имеет сладковатый вкус из-за высокого содержания гликогена и является популярным блюдом в странах Юго-Восточной Азии.

"Специалисты ТИНРО расширили площадь исследований в заливе Петра Великого. Были выявлены ранее не изученные поселения мактры в Уссурийском заливе на площади 49 гектаров. Общий запас мактры в исследованных районах подзоны "Приморье" составил около 1,1 тысячи тонн, промысловый – 0,9 тысячи тонн на площади 26,8 квадратных километра", - говорится в сообщении.

По данным ученых, наибольшие запасы мактры сосредоточены в юго-западной части залива Петра Великого, популяция находится в стабильном состоянии.

"В связи с новыми данными о состоянии поселений мактры ученые рекомендовали увеличить объемы рекомендуемого вылова на 13 тонн - с 50 тонн до 63 тысяч тонн (7% от промыслового запаса)", - отмечают в ТИНРО.