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РИА Новости

В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

Вчера, 04:27
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкЗалив Петра Великого. Архивное фото
Залив Петра Великого. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Залив Петра Великого. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Мактра – двустворчатый моллюск, представитель семейства мактридов. В Приморье обитают два вида этих моллюсков: китайская и субтропическая венереформис, наиболее крупные особи достигают восьми сантиметров в длину. Большую часть времени эти моллюски проводят, закопавшись в поверхность грунта. Мактра имеет сладковатый вкус из-за высокого содержания гликогена и является популярным блюдом в странах Юго-Восточной Азии.
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"Специалисты ТИНРО расширили площадь исследований в заливе Петра Великого. Были выявлены ранее не изученные поселения мактры в Уссурийском заливе на площади 49 гектаров. Общий запас мактры в исследованных районах подзоны "Приморье" составил около 1,1 тысячи тонн, промысловый – 0,9 тысячи тонн на площади 26,8 квадратных километра", - говорится в сообщении.
По данным ученых, наибольшие запасы мактры сосредоточены в юго-западной части залива Петра Великого, популяция находится в стабильном состоянии.
"В связи с новыми данными о состоянии поселений мактры ученые рекомендовали увеличить объемы рекомендуемого вылова на 13 тонн - с 50 тонн до 63 тысяч тонн (7% от промыслового запаса)", - отмечают в ТИНРО.
К концу мая уже добыто свыше 40 тонн мактры, и ученые ожидают, что полностью освоить рекомендуемый объем можно к середине июля.
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Залив Петра ВеликогоПриморский крайРИА Наука
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