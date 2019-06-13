В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA

По данным телеканала, инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса Сьерра-Мадре 10 июня. На задний двор мужчины забрел медвежонок. Небольшой пес мужчины увидел животное и бросился за ним. Услышав лай собаки, медведица решила защитить своего детеныша и напала на собаку.

Хозяин пса возрастом более 50 лет попытался спасти своего питомца и толкнул медведицу. Как сообщила полиция, в ответ животное поцарапало голени мужчины и укусило его за правое колено.

На место происшествия прибыла полиция и отдел охраны дикой природы и рыбных ресурсов Калифорнии, сотрудники которого временно усыпили медведицу и ее детеныша, положили в багажник автомобиля и увезли.