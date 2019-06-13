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РИА Новости

В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку

Вчера, 04:23
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
По данным телеканала, инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса Сьерра-Мадре 10 июня. На задний двор мужчины забрел медвежонок. Небольшой пес мужчины увидел животное и бросился за ним. Услышав лай собаки, медведица решила защитить своего детеныша и напала на собаку.
Тувинский пейзаж
10 июня, 10:55
Тувинец укусил за язык напавшего на него медведя
Хозяин пса возрастом более 50 лет попытался спасти своего питомца и толкнул медведицу. Как сообщила полиция, в ответ животное поцарапало голени мужчины и укусило его за правое колено.
На место происшествия прибыла полиция и отдел охраны дикой природы и рыбных ресурсов Калифорнии, сотрудники которого временно усыпили медведицу и ее детеныша, положили в багажник автомобиля и увезли.
Пострадавшего мужчину забрали в больницу. Его жизни, как и жизни собаки, ничего не угрожает, отмечает телеканал.
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