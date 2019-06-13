На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Кампания по выборам губернатора Сахалинской области стартовала в Кампания по выборам губернатора Сахалинской области стартовала в День России , сообщила в четверг РИА Новости председатель облизбиркома Виктория Черкасова.

"В избирательную комиссию поступили заявление и все документы, необходимые для регистрации финансового уполномоченного и открытия избирательного счета от временно исполняющего обязанности главы региона Валерия Лимаренко", - рассказала собеседница агентства.

По словам Черкасовой, выдвижение кандидатов на пост губернатора продолжится в течение еще 20 дней.

Ранее сообщалось, что решение о назначении выборов губернатора в Сахалинской области на 8 сентября было принято на заседании регионального парламента, а 11 июня областная избирательная комиссия официально опубликовала решение о назначении выборов.