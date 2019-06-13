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РИА Новости

На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора

Вчера, 04:03
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на Южно-Сахалинск. Архивное фото
Вид на Южно-Сахалинск. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Вид на Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Кампания по выборам губернатора Сахалинской области стартовала в День России, сообщила в четверг РИА Новости председатель облизбиркома Виктория Черкасова.
"В избирательную комиссию поступили заявление и все документы, необходимые для регистрации финансового уполномоченного и открытия избирательного счета от временно исполняющего обязанности главы региона Валерия Лимаренко", - рассказала собеседница агентства.
По словам Черкасовой, выдвижение кандидатов на пост губернатора продолжится в течение еще 20 дней.
Ранее сообщалось, что решение о назначении выборов губернатора в Сахалинской области на 8 сентября было принято на заседании регионального парламента, а 11 июня областная избирательная комиссия официально опубликовала решение о назначении выборов.
Ранее Лимаренко заявлял, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, поэтому для получения статуса зарегистрированного кандидата ему необходимо собрать три десятка подписей депутатов местных собраний и около двух тысяч избирателей Сахалина и Курил.
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Валерий ЛимаренкоСахалинПолитика
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