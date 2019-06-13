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РИА Новости
Культура

Россияне рассказали, какие мультфильмы предпочитают их дети

Вчера, 03:57
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Современные российские мультфильмы дети обычно смотрят чаще советских и иностранных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По словам россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, обычно они смотрят современные российские мультфильмы (13%). Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы, столько же - 10% ответили, что их ребёнок предпочитает иностранные мультики.
При этом 10% опрошенных заявили, что дети смотрят любые мультфильмы, а 2% - никакие.
Ещё 65% респондентов сказали, что у них нет несовершеннолетних детей.
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Большинство россиян, у которых есть дети (95%) сказали, что скорее хотели бы показать своему ребёнку мультфильм "Ну, погоди!". Только 2% высказали обратную точку зрения, 1% затруднился ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня 2019 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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