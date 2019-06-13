Россияне рассказали, какие мультфильмы предпочитают их дети

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Современные российские мультфильмы дети обычно смотрят чаще советских и иностранных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По словам россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, обычно они смотрят современные российские мультфильмы (13%). Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы, столько же - 10% ответили, что их ребёнок предпочитает иностранные мультики.

При этом 10% опрошенных заявили, что дети смотрят любые мультфильмы, а 2% - никакие.

Ещё 65% респондентов сказали, что у них нет несовершеннолетних детей.

Большинство россиян, у которых есть дети (95%) сказали, что скорее хотели бы показать своему ребёнку мультфильм "Ну, погоди!". Только 2% высказали обратную точку зрения, 1% затруднился ответить.