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РИА Новости

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

Вчера, 03:53
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© Flickr / The National GuardАмериканский беспилотник MQ-9. Архивное фото
Американский беспилотник MQ-9. Архивное фото
© Flickr / The National Guard
Американский беспилотник MQ-9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
Этот пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.
Американские военные во время учений
12 июня, 21:30
США и Польша договорились о создании военной базы
"Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", — говорится в документе.
В нем также подтверждается намерение США увеличить численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
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Речь, в частности, идет о строительстве военного аэродрома, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".
Также будет развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".
Предусматривается создание инфраструктуры для обеспечения присутствия "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".
Кроме того, стороны создадут центр боевой подготовки в населенном пункте Дравско-Поморске и в других местах.
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31 марта, 10:00
С самоубийственным удовольствием: Польша делает себя вероятным полем боя И авиабаза, и "Форт-Трамп", и склад для американской военной техники. Варшава, похоже, готова на все, лишь бы в очередной точке Польши развевался американский флаг. Наверное, так и выглядит отсутствие суверенитета.
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MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
Не знаю, чем поляки так США не угодили? Уж так стараются, так расстилаются. А американцы им в "благодарность" - судьбу штрафбата, первыми, в полный рост и под пули. Вот только это будут уже не пули, как в прошедшую войну. А поляков не жаль, сами судьбу себе выбрали.
13 июня, 04:56
lizander_57 Лизандер
42000229
Навряд ли в это поверят, в виду отсутствия этих безпилотников и желания Кубы.
13 июня, 07:54
MRMartin Rostovskiy
2700000
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