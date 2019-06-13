США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Этот пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.

"Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", — говорится в документе.

В нем также подтверждается намерение США увеличить численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.

Речь, в частности, идет о строительстве военного аэродрома, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".

Также будет развернут штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

Предусматривается создание инфраструктуры для обеспечения присутствия "боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".