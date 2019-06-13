В ГД предложили включить детское питание в число социально значимых товаров

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Детское питание могут включить в перечень социально значимых товаров, в отношении которых возможно установление предельно допустимых розничных цен.

С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Василий Власов.

По его словам, родители беспокоятся, смогут ли обеспечить ребенка всем необходимым, и одним из важнейших факторов в этом вопросе является стоимость детского питания.

"В случае принятия данные меры будут способствовать снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, и помогут улучшить демографическую ситуацию в стране", — считает парламентарий.

Правительство устанавливает предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости на срок не более 90 календарных дней, если в течение месяца в одном или нескольких регионах рост цен составит более 30 процентов.