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РИА Новости

В ГД предложили включить детское питание в число социально значимых товаров

Вчера, 03:52
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроизводство детского питания "Агуша" на Лианозовском молочном комбинате. Архивное фото
Производство детского питания Агуша на Лианозовском молочном комбинате. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Производство детского питания "Агуша" на Лианозовском молочном комбинате. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Детское питание могут включить в перечень социально значимых товаров, в отношении которых возможно установление предельно допустимых розничных цен.
С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Василий Власов.
По его словам, родители беспокоятся, смогут ли обеспечить ребенка всем необходимым, и одним из важнейших факторов в этом вопросе является стоимость детского питания.

"В случае принятия данные меры будут способствовать снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, и помогут улучшить демографическую ситуацию в стране", — считает парламентарий.

Правительство устанавливает предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости на срок не более 90 календарных дней, если в течение месяца в одном или нескольких регионах рост цен составит более 30 процентов.
В перечень входят говядина, свинина, баранина, куры, масло, яйца, мука, картофель, вермишель и ряд других продуктов.
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Василий ВласовТатьяна ГоликоваГосдума РФРоссияОбщество
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