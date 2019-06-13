Большинство россиян смотрели все выпуски "Ну, погоди!", показал опрос

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Большинство россиян (80%) смотрели все выпуски мультфильма "Ну, погоди!", первая серия которого вышла 50 лет назад, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным исследования, все выпуски "Ну, погоди!" смотрели 80% россиян, только некоторые серии видели 18%. Ни одного выпуска не смотрел лишь 1%. Ещё 1% затруднился ответить.

Среди тех, кто смотрел все серии знаменитого мультфильма больше всего опрошенных 45-59 лет (89%), а меньше всего - 18-24 лет (63%).

Наибольшее количество от тех, кто сообщил, что не видел ни одной серии "Ну, погоди!" - молодые люди в возрасте 18-24 лет (6%). При этом в группе 45-59 лет нет ни одного респондента, который не смотрел хотя бы одной части мультфильма.