Большинство россиян смотрели все выпуски "Ну, погоди!", показал опрос

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Большинство россиян (80%) смотрели все выпуски мультфильма "Ну, погоди!", первая серия которого вышла 50 лет назад, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, все выпуски "Ну, погоди!" смотрели 80% россиян, только некоторые серии видели 18%. Ни одного выпуска не смотрел лишь 1%. Ещё 1% затруднился ответить.
Среди тех, кто смотрел все серии знаменитого мультфильма больше всего опрошенных 45-59 лет (89%), а меньше всего - 18-24 лет (63%).
Наибольшее количество от тех, кто сообщил, что не видел ни одной серии "Ну, погоди!" - молодые люди в возрасте 18-24 лет (6%). При этом в группе 45-59 лет нет ни одного респондента, который не смотрел хотя бы одной части мультфильма.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня 2019 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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