Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк" во время работы с клиентами

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета " Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета " Известия " со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией.

В частности, финансовые организации стали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.

При этом подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", однако, согласно этой норме, счета могут блокироваться только из-за подозрительных операций.

Например, из-за частых денежных переводов между частными и юридическими лицами на крупные суммы (более 600 тысяч рублей).

Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.

Если клиент не согласен с действиями банка, он может обратиться в спецкомиссию из представителей ЦБ и Росфинмониторинга или в суд.

Как рассказал газете председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.