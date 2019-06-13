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РИА Новости

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Вчера, 03:36
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМенеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк" во время работы с клиентами
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией.
В частности, финансовые организации стали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.
При этом подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", однако, согласно этой норме, счета могут блокироваться только из-за подозрительных операций.
Например, из-за частых денежных переводов между частными и юридическими лицами на крупные суммы (более 600 тысяч рублей).
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Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.
Если клиент не согласен с действиями банка, он может обратиться в спецкомиссию из представителей ЦБ и Росфинмониторинга или в суд.
Как рассказал газете председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.
При этом директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что такая практика опасна для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком усердно подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Последний абзац совершенно верен! И налоговая и банки предпринимают все усилия чтобы убить весь бизнес в России кроме государственного!
13 июня, 03:54
Мадуро Петрович-XVIII
292257621
Сбер конченый банк, знакомой заблокировали счет, на который упали день от продажи квартиры, сказали, типа докажи, а чтобы доказать, ей пришлось слетать туда-обратно в Москву.
13 июня, 04:43
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