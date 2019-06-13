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РИА Новости

Источник сообщил о планах ВС рассмотреть иски о ликвидации шести партий

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ до конца недели планирует рассмотреть иски о ликвидации шести российских партий, не принимавших в последние семь лет участия в выборах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения исков.
"В четверг Верховный суд по двум партиям рассмотрит иски о ликвидации за неучастие в выборах, а в пятницу - по четырем", - сообщил собеседник агентства.
Он напомнил, что на днях в отношении еще одной такой партии судом уже было принято решение о ликвидации.
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
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Как стало известно в конце мая, сейчас Минюст через суд требует ликвидировать три такие партии - ведомство направило административные исковые заявления о ликвидации "Народной партии "За женщин России", "Альянса зеленых" и "Союза горожан". Однако, как заявлял председатель "Альянса зеленых" Александр Закондырин, партия считает ситуацию неправильной и готова опротестовать решение ведомства в суде.
Всего в этом году планируется проверить восемь российских партий. Помимо прочего, министерство выяснит, соответствует ли их деятельность уставу, не нарушает ли она законодательство.
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