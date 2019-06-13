Источник сообщил о планах ВС рассмотреть иски о ликвидации шести партий

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ до конца недели планирует рассмотреть иски о ликвидации шести российских партий, не принимавших в последние семь лет участия в выборах, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения исков.

"В четверг Верховный суд по двум партиям рассмотрит иски о ликвидации за неучастие в выборах, а в пятницу - по четырем", - сообщил собеседник агентства.

Он напомнил, что на днях в отношении еще одной такой партии судом уже было принято решение о ликвидации.

Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Как стало известно в конце мая, сейчас Минюст через суд требует ликвидировать три такие партии - ведомство направило административные исковые заявления о ликвидации "Народной партии "За женщин России", "Альянса зеленых" и "Союза горожан". Однако, как заявлял председатель "Альянса зеленых" Александр Закондырин, партия считает ситуацию неправильной и готова опротестовать решение ведомства в суде.