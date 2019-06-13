Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE) предлагает России разместить станции ГЛОНАСС на территории латиноамериканской страны, сообщил в интервью РИА Новости ответственный менеджер по кооперации с Россией Станислав Макарчук.

"Россия - один из лидеров в спутниковой навигации. Чтобы глобальная система функционировала на должном уровне, ей необходима поддержка через наземные станции, установленные по всему миру. И мы полагаем, что это хорошая возможность, внести наш вклад в развитие системы ГЛОНАСС. Мы предлагаем разместить в Аргентине одну или несколько станций ГЛОНАСС для мониторинга и дифференциального контроля навигационной системы", - сказал он.

В свою очередь, директор CONAE по внешним связям Сандра Торрусио добавила, что сотрудничество с Россией в части спутниковой навигации "очень полезно для проектов сельскохозяйственных исследований, земледелия, транспорта, безопасности морского и речного транспорта".

Макарчук отметил, что Россия проявляла интерес к размещению станции ГЛОНАСС в провинции Кордоба, где у CONAE действует космический центр Теофило Табанера. "Это один из потенциальных пунктов", - добавил он.

Эта сфера взаимодействия должна быть предусмотрена в протоколе о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, который Россия и Аргентина должны заключить во втором полугодии.

В настоящее время между странами действует соглашение, подписанное еще во времена СССР.