Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T03:20Z
https://ria.ru/20190613/1555520053.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155509/46/1555094638_43:48:1157:675_1036x0_80_0_0_21aa753fef3b52d8e160da665c7d925f.jpg
РИА Новости
Культура

Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию

03:20
59
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Прототип одного из героев сериала "Чернобыль", генерал-майор Николай Тараканов лишился денег на операцию из-за отзыва лицензии МФК "Городская Сберкасса", рассказал РИА Новости сам ликвидатор аварии.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Тараканов руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС. Роль Тараканова в сериале сыграл Ральф Айнесон.
Тараканов рассказал, что ему требуется операция на ногах. По словам собеседника агентства, израильские медики давно ждут его для прохождения лечения.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Вчера, 07:08
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала "Чернобыль"
Однако, по словам ветерана, в начале года он лишился крупной суммы, которую много лет откладывал с пенсии на счет в МФК "Городская Сберкасса", после того как 17 января Центробанк исключил компанию из государственного реестра микрофинансовых организаций.
"В ноябре прошлого года я положил свои сбережения в эту "Городскую Сберкассу", которая работала уже шесть лет и была признана нормальной. Привез туда свои сбережения – чернобыльские пенсии. И эти деньги мне были нужны на лечение в Израиле, в котором я уже не раз лечился. Объяснил ситуацию. Попросил вернуть деньги. На что получил ответ, что они не могут выдать деньги, потому что ЦБ отобрал лицензию" - сказал Тараканов.
Он рассказал, что ему предложили подать в суд.
"Естественно мы нашли адвоката, который стал заниматься. Но ничего он не смог сделать. Необходимо провести досудебное расследование. Месяц, второй, четвертый", - отметил он.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
6 июня, 20:50
Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль
Тараканов заявил, что тогда он обратился к президенту как его доверенное лицо, однако получил ответ с рекомендацией обращаться в суд. "С января, после того как было написано официальное заявление, до сих пор я не получил ни рубля от этих деятелей", - сказал он.
По словам чернобыльца, из-за того, что счета МФК арестовали, он оказался в тяжелом положении. "Миллион шестьсот тысяч рублей. Этого хватило бы мне на лечение в Израиле. У меня отказали ноги, у меня болят плечи страшно. Я хожу с костылем. Получил от врачей согласие на лечение в марте. А что я? Денег нет, оплачивать нечем. Пока отказался. У них хорошо лечить опорно-двигательную систему. У меня не работала левая рука, у меня была плохая кровь. Сейчас мне нужна операция на коленях. Целый комплекс", - сказал он.
Тараканов также признался, что не знает, как реагировать на сериал "Чернобыль", так как оказался в непростой финансовой ситуации.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
6 июня, 13:58
Ликвидатор аварии в Чернобыле указал на неточности в сериале HBO
"В сериале "Чернобыль" четвертая серия посвящена генералу Тараканову. Прекрасно играет там Ральф Айнесон. Мне звонят со всех каналов из России и за-за рубежа. Как вы относитесь к этому сериалу? Что я им могу говорить о том, что я в таком бедственном положении после Чернобыля? Мало, что потерял здоровье, у меня еще и деньги отобрали", - сказал Тараканов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
010000
Обсудить 0
КультураHBOЧернобыльАвария на Чернобыльской АЭСРоссияОбщество
Рекомендуем
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при Зеленском
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
Лента
новостей
В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
Туристы возле Нового безопасного конфайнмента над старым саркофагом, покрывающим поврежденный четвертый реактор на Чернобыльской АЭС
В Белоруссии отмечают интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения
Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров
Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
В Счетной палате отметили эффективность электронных способов госзакупок
Легковой электромобиль
В Евросоюзе электромобили заставят шуметь
Операция ФСБ в Крыму
Суд арестовал всех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Счетная палата оценила объем непубличных корпоративных закупок в России
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Канада призвала гонконгские власти прислушаться к населению
Президент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Источник сообщил о планах ВС рассмотреть иски о ликвидации шести партий
03:24Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
03:20Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
03:12Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику
03:08Россияне назвали любимые мультфильмы
03:05В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
03:03В Алжире задержали экс-кандидата в президенты
02:52Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект "Роснефти"
02:37В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
02:31Трамп готов принять от иностранцев информацию о соперниках на выборах
02:28Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов
02:22Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
02:12В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
02:03В Евросоюзе электромобили заставят шуметь
02:02Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
01:57Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров
01:52Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита
01:51В Белоруссии отмечают интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения
01:47Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
01:40Джейк Джилленхол и Джессика Честейн снимутся в экранизации онлайн-игры
Лента новостейМолния