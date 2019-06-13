Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Прототип одного из героев сериала "Чернобыль", генерал-майор Николай Тараканов лишился денег на операцию из-за отзыва лицензии МФК "Городская Сберкасса", рассказал РИА Новости сам ликвидатор аварии.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Тараканов руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС. Роль Тараканова в сериале сыграл Ральф Айнесон.

Тараканов рассказал, что ему требуется операция на ногах. По словам собеседника агентства, израильские медики давно ждут его для прохождения лечения.

Однако, по словам ветерана, в начале года он лишился крупной суммы, которую много лет откладывал с пенсии на счет в МФК "Городская Сберкасса", после того как 17 января Центробанк исключил компанию из государственного реестра микрофинансовых организаций.

"В ноябре прошлого года я положил свои сбережения в эту "Городскую Сберкассу", которая работала уже шесть лет и была признана нормальной. Привез туда свои сбережения – чернобыльские пенсии. И эти деньги мне были нужны на лечение в Израиле, в котором я уже не раз лечился. Объяснил ситуацию. Попросил вернуть деньги. На что получил ответ, что они не могут выдать деньги, потому что ЦБ отобрал лицензию" - сказал Тараканов.

Он рассказал, что ему предложили подать в суд.

"Естественно мы нашли адвоката, который стал заниматься. Но ничего он не смог сделать. Необходимо провести досудебное расследование. Месяц, второй, четвертый", - отметил он.

Тараканов заявил, что тогда он обратился к президенту как его доверенное лицо, однако получил ответ с рекомендацией обращаться в суд. "С января, после того как было написано официальное заявление, до сих пор я не получил ни рубля от этих деятелей", - сказал он.

По словам чернобыльца, из-за того, что счета МФК арестовали, он оказался в тяжелом положении. "Миллион шестьсот тысяч рублей. Этого хватило бы мне на лечение в Израиле. У меня отказали ноги, у меня болят плечи страшно. Я хожу с костылем. Получил от врачей согласие на лечение в марте. А что я? Денег нет, оплачивать нечем. Пока отказался. У них хорошо лечить опорно-двигательную систему. У меня не работала левая рука, у меня была плохая кровь. Сейчас мне нужна операция на коленях. Целый комплекс", - сказал он.

Тараканов также признался, что не знает, как реагировать на сериал "Чернобыль", так как оказался в непростой финансовой ситуации.

"В сериале "Чернобыль" четвертая серия посвящена генералу Тараканову. Прекрасно играет там Ральф Айнесон. Мне звонят со всех каналов из России и за-за рубежа. Как вы относитесь к этому сериалу? Что я им могу говорить о том, что я в таком бедственном положении после Чернобыля? Мало, что потерял здоровье, у меня еще и деньги отобрали", - сказал Тараканов.