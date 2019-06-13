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РИА Новости

Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику

03:12
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская клубника. Архивное фото
Кубанская клубника. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Кубанская клубника. Архивное фото
МОСКВА 13 июн - РИА Новости. Москвичам советуют при покупке клубники выбирать только сухие ягоды, рассказала РИА Новости начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.
"Клубнику стоит покупать все-таки не раньше середины июня. При выборе ягоды важно обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится", - сказала Чердакова.
Она отметила, что примерно в середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета– облепиха.
"В ягодах содержатся такие полезные для нашего организма вещества, как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты. Но чтобы ягоды были по-настоящему полезными, выбирать их нужно уметь", - пояснила Чердакова.
Рыночная торговля в Калининграде. Архивное фото
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