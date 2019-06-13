Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику

"Клубнику стоит покупать все-таки не раньше середины июня. При выборе ягоды важно обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится", - сказала Чердакова.