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РИА Новости
Культура

Россияне назвали любимые мультфильмы

03:08
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".
Согласно исследованию, 65% респондентов поставили "Ну, погоди!" на первое место среди своих любимых мультфильмов (в 2016 году - 59%); на втором месте - "Каникулы в Простоквашино" (31% в 2019 году, 16% в 2016 году). Третьим по популярности стал российский мультсериал "Маша и медведь" - 16% (26% в 2016 году).
Также среди любимых мультфильмов россияне называли "Винни пуха" (13%), "Чебурашку и крокодила Гену" (10%), "Кота Леопольда" и "Ежика в тумане" (по 8%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня 2019 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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