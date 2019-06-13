Россияне назвали любимые мультфильмы

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".

Согласно исследованию, 65% респондентов поставили "Ну, погоди!" на первое место среди своих любимых мультфильмов (в 2016 году - 59%); на втором месте - "Каникулы в Простоквашино" (31% в 2019 году, 16% в 2016 году). Третьим по популярности стал российский мультсериал "Маша и медведь" - 16% (26% в 2016 году).

Также среди любимых мультфильмов россияне называли "Винни пуха" (13%), "Чебурашку и крокодила Гену" (10%), "Кота Леопольда" и "Ежика в тумане" (по 8%).