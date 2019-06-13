Украинская армия подошла вплотную к Донецку

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке, заявил в эфире радио Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке, заявил в эфире радио "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Таким образом, как отмечается, расстояние от позиций ВСУ до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

По словам Ильницкого, разведчики бригады зашли в так называемую серую зону, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Он подчеркнул, что такая дислокация "обеспечивает большую безопасность для населения", поскольку оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.

"Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", — отметил пресс-офицер.

Ильницкий также рассказал, что этот план разрабатывало командование бригады и высшее командование.

"Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", — сказал он.

По его словам, "каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух". "Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли", — заявил Ильницкий.

По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Ситуация в Донбассе

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивиших о независимости после госпереворота на Украине.

Переговоры по урегулированию конфликта проходят в Минске в рамках встреч контактной группы.