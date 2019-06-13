Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов

Кроме того, "Силы за свободу и перемены" заявили о поддержке инициативы премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али по посредничеству между военным советом и суданской оппозицией.

Обстановка в столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.