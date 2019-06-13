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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров

01:57
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МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле с 13 июня, сообщает центральный банк страны.
Как отмечает банк, новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков для обеспечения целей, стоящих перед национальной экономикой.
Ввод новых крупных купюр происходит на фоне высокой инфляции в южноамериканской стране. Самой крупной купюрой после деноминации августа 2018 года, когда с купюр были убраны сразу пять нолей, до четверга оставались 500 боливаров при официальном курсе доллара, установленном ЦБ, в 6,14 тысячи боливаров.
Наличные деньги в Венесуэле вообще являются дефицитом, причем не первый год. Почти все расчеты производятся либо в безналичной форме, либо в долларах, хождение которых не так давно было фактически легализовано властями.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаЭкономика
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