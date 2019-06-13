Израильские военные сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной по югу страны палестинскими боевиками из сектора Газа.

Информации об ущербе или ответных действиях пока не поступало.

"Один пуск зафиксирован из сектора Газа по Израилю. Ракета перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что обстрел активировал сирены тревоги в поселках регионального совета Эшколь, на границах анклава.