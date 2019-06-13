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РИА Новости

Израильские военные сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа

01:21
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© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол. Архивное фото
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной по югу страны палестинскими боевиками из сектора Газа.
Информации об ущербе или ответных действиях пока не поступало.
"Один пуск зафиксирован из сектора Газа по Израилю. Ракета перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Отмечается, что обстрел активировал сирены тревоги в поселках регионального совета Эшколь, на границах анклава.
Накануне израильтяне запретили палестинцам выход в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шара со взрывными устройствами.
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