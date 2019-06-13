Канада призвала гонконгские власти прислушаться к населению

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала власти Гонконга выслушать население перед внесением изменений в закон об экстрадиции.
"Мы настоятельно призываем правительство Гонконга выслушать своих людей и их многих друзей во всем мире и предоставить время для тщательных консультаций и рассмотрения перед принятием каких-либо поправок в закон об экстрадиции", - говорится в заявлении.
Кроме того, Фриланд выразила обеспокоенность Канады тем, что данный законопроект может отразиться на канадских гражданах, проживающих в Гонконге.
Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набрала силу в среду после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.
11 июня, 14:59Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?
Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено. По данным СМИ, в результате пострадали минимум 22 человека.
Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.
11 июня, 08:00Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга