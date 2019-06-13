Канада призвала гонконгские власти прислушаться к населению

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала власти Гонконга выслушать население перед внесением изменений в закон об экстрадиции.

"Мы настоятельно призываем правительство Гонконга выслушать своих людей и их многих друзей во всем мире и предоставить время для тщательных консультаций и рассмотрения перед принятием каких-либо поправок в закон об экстрадиции", - говорится в заявлении.

Кроме того, Фриланд выразила обеспокоенность Канады тем, что данный законопроект может отразиться на канадских гражданах, проживающих в Гонконге.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набрала силу в среду после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.

Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено. По данным СМИ, в результате пострадали минимум 22 человека.