Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T00:59Z
https://ria.ru/20190613/1555519481.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/94768/61/947686141_0:155:3006:1846_1036x0_80_0_0_3a1b7f391026e17d304dc8e76aa1d8a4.jpg
РИА Новости

В Счетной палате отметили эффективность электронных способов госзакупок

00:59
263
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ. Архивное фото
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Электронные способы госзакупок пока не пользуются большой популярностью среди заказчиков, их доля составила менее 1% в общем объеме закупок, однако они показали свою эффективность, говорится в отчете Счетной палаты РФ.
"Главной новацией в контрактной системе в сфере закупок в 2018 году был перевод "бумажных" закупок в электронную форму. Заказчикам с июля 2018 года было предоставлено право осуществления конкурса, запроса котировок, запроса предложений, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса в электронной форме", - отмечают аудиторы.
По их данным, в 2018 году объем закупок, осуществленных электронными способами, составил менее 55 миллиардов рублей – это меньше 1% от общего объема закупок. Общий объем заключенных контрактов за 2018 год вырос на 8,8% - до 6,842 триллиона рублей.
Счетная палата отмечает, что на протяжении последних 5 лет уровень конкуренции в госзакупках остается неизменным: в среднем около трех заявок на 1 лот, а показатели относительной экономии за последние два года снижаются. Однако в случае электронных закупок конкуренция росла: среднее количество заявок на 1 лот варьировалось от 2,86 заявки при запросе предложений до 6,87 заявки на 1 лот при проведении закупок в форме открытых электронных конкурсов.
Воспитанники детского дома
29 мая, 03:30
В Счетной палате рассказали о системе "крепостного права" в отношении сирот
"Таким образом, на этапе опционного перехода на электронные закупки отмечается рост конкуренции в государственных и муниципальных закупках", – говорится в документе.
По способам осуществления электронных закупок основная доля в 2018 году приходилась на аукционы - 68,2% закупок, на втором месте – закупки у единственного поставщика – 14,2%. На открытые конкурсы и конкурсы с ограниченным участием пришлось соответственно 7,4% и 4,4% электронных закупок. Наименьшей популярностью пользовался запрос котировок – всего 0,8% электронных закупок.
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
20 мая, 00:30
Счетная палата выявила медленное освоение бюджетных средств на нацпроекты
100001
Обсудить 0
Счетная палата РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
РИА
Новости
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
СП предложила запретить конфликт интересов при корпоративных закупках
Легковой электромобиль
В Евросоюзе электромобили заставят шуметь
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Канада призвала гонконгские власти прислушаться к населению
Лента
новостей
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Российский посол подарил президенту Вучичу свою книгу о Сербии
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
В Алжире задержали экс-кандидата в президенты
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
Счетная палата выявила нарушения в сфере закупок на 293,7 миллиарда рублей
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Счетная палата оценила объем непубличных корпоративных закупок в России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при Зеленском
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол. Архивное фото
Израильские военные сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
Празднование Дня России в Нижнем Новгороде
В регионах прошли праздничные мероприятия в честь Дня России
Судно Streamline. Архивное фото
Суд в Турции не снял арест с судна, на котором находился российский экипаж
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Источник сообщил о планах ВС рассмотреть иски о ликвидации шести партий
03:24Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
03:20Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
03:12Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику
03:08Россияне назвали любимые мультфильмы
03:05В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
03:03В Алжире задержали экс-кандидата в президенты
02:52Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект "Роснефти"
02:37В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
02:31Трамп готов принять от иностранцев информацию о соперниках на выборах
02:28Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов
02:22Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов
02:12В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
02:03В Евросоюзе электромобили заставят шуметь
02:02Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
01:57Венесуэла вводит в оборот денежные купюры номиналом до 50 тысяч боливаров
01:52Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита
01:51В Белоруссии отмечают интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения
01:47Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
01:40Джейк Джилленхол и Джессика Честейн снимутся в экранизации онлайн-игры
Лента новостейМолния