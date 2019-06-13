Премьер Грузии заявил о планах установить прямое авиасообщение с США

ТБИЛИСИ, 13 июн – РИА Новости. Грузия и США интенсивно работают над началом прямых полетов между странами, заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе в ходе своего визита в Вашингтон.
"Ежедневно в Грузию осуществляется более 100 прямых рейсов из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, и мы очень интенсивно работаем над началом прямых рейсов между Грузией и США", - заявил Бахтадзе, его слова приводит пресс-служба правительства.
Глава правительства отметил, что несколько лет назад ситуация была радикальна иной - в Грузию совершались лишь редкие рейсы из нескольких стран Европы.
Мы хотим быть не только региональным центром, а и перекрестком между Азией и Европой.
9 ноября 2018, 16:43Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"США выделят грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По мнению Вашингтона, проблемы Грузии усугубляются из-за "российской пропаганды". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.