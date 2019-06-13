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РИА Новости

Премьер Грузии заявил о планах установить прямое авиасообщение с США

00:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 июн – РИА Новости. Грузия и США интенсивно работают над началом прямых полетов между странами, заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе в ходе своего визита в Вашингтон.
"Ежедневно в Грузию осуществляется более 100 прямых рейсов из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, и мы очень интенсивно работаем над началом прямых рейсов между Грузией и США", - заявил Бахтадзе, его слова приводит пресс-служба правительства.
Глава правительства отметил, что несколько лет назад ситуация была радикальна иной - в Грузию совершались лишь редкие рейсы из нескольких стран Европы.

Мы хотим быть не только региональным центром, а и перекрестком между Азией и Европой.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Мамука Бахтадзе
Премьер-министр Грузии
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия
9 ноября 2018, 16:43
Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"США выделят грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По мнению Вашингтона, проблемы Грузии усугубляются из-за "российской пропаганды". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
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Мамука БахтадзеСШАГрузияВ мире
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